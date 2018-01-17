СНБО одобрил законопроект о Национальной безопасноти Украины. Новости

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) под председательством президента Украины Петра Порошенко обсудил проект Закона «О национальной безопасности Украины». Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул, что этот национальный законодательный акт в сфере безопасности и обороны будет отвечать и обеспечивать реформирование всего сектора безопасности и обороны Украины и способствовать улучшению нашего сотрудничества со странами НАТО. «Этот законодательный акт должен привести стандарты национальной безопасности и обороны в соответствие со стандартами национальной безопасности Европейского Союза», – отметил Петр Порошенко.

«Проект ставит перед собой задачу членства Украины и в Европейском Союзе, и в Североатлантическом договоре, который должен быть безусловной гарантией безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства», – сказал президент и подчеркнул чрезвычайную важность этого вопроса.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня, 17 января, рассмотрел и утвердил «Основные показатели Государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы».