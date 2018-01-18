Собакам лучше: Переселенцы в «ЛНР» показали условия жизни (Фото). Новости

В Луганске люди, лишившиеся крова из-за военных действий, живут в студенческом общежитии «Луганского национального университета ЛНР». Здесь нет отопления и горячей воды. Из-за холода дети постоянно болеют. Жильцы негодуют – их проблемы решить никто не может. Об этом говорится в сюжете «республиканского» телеканала, который вышел в эфир 17 января.

«Холодно, нет горячей воды, антисанитария. Люди элементарно не могут нормально искупаться. Везде сквозняки, окна и стены позапенивали – не помогает. Холодно… Собаки лучше живут, а нас сюда заселили», – рассказывает мать двоих детей Юлия Попкова.

Юлия переехала в Луганск еще в 2014 году, когда из-за обстрела ее семья осталась без крыши над головой. Общежитие стало ее родным домом. Из-за холода, сквозняков, отсутствия отопления и воды ее полуторагодовалая дочь постоянно болеет.

По словам «и.о. ректора ЛНУ» Натальи Свиридовой, вуз откликнулся на просьбу разместить переселенцев. «Но финансирование нам никто не дает. Это все мы ремонтируем за счет своего специального фонда. А эти средства должны идти на ремонт студенческого общежития, а в этом – проживают только переселенцы. Но мы входим в их положение, ремонтируем и им», – говорит Свиридова.

Она отмечает, что когда «минсоцполитики ЛНР» обратилось к вузу приютить переселенцев, «и.о. ректора» и подумать не могла, что в итоге вся ответственность ляжет на нее. «Все изначально видели, что это за общежитие. Лучших условий, безусловно, мы предоставить не можем», – продолжает Свиридова.

При этом луганчане, обсуждая данный сюжет в соцсетях, далеко не на стороне переселенцев. Они подчеркивают, что за 3 года проживания уже самим можно было сделать ремонты, а так это типичное иждивенчество:

Василий: «У меня тоже все сквозило, и холодрыга была. Я замазал цементным раствором и забил тряпками щели и утеплителем, обшил лоджию, теперь там +22. Не надо ждать, что кто-то тебе что-то сделает, самим надо меры предпринимать. Это все не дорого – и сами работы и советы по утеплению можно посмотреть в ютубе»;

Евгений: «Вот таких я и называю стадом, всю жизнь живут в го*не, и до конца своих дней надеются на то, что государство им поможет и жизнь станет лучше сама по себе!»;

Ирина: «Работайте и ремонтируете, товарищи, понемногу... Только жаловаться все умеют».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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