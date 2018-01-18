Переселенцам: Когда отменят проверки после идентификации в Ощадбанке. Новости

В Министерстве социальной политики Украины затянулся технический процесс по обеспечению верификации переселенцев в Ощадбанке, после которого должны быть отмены проверки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), прошедших такую процедуру. Об этом в среду, 17 января, на заседании Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Верховной Рады Украина сообщил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.
«Было принято постановление 13 сентября [2017 года], которым, в частности, предусматривалось, что после идентификации в Ощадбанке, проверять не будут. К сожалению, задержалась разработка программы обеспечения, и с нашей стороны, и со стороны Ощадбанка. До конца этой недели мы получим все данные из Ощадбанка. Эти данные на этой же неделе будут направлены в регионы. И уже, соответственно, проверки проводиться не будут», – сказал он.
Напомним, Постановление Кабинета министров Украины №637 установлена физическая идентификация для внутренне перемещенных лиц, которую должны проходить все ВПЛ, которые получают пенсию на карточные счета: обычные карточки или по электронному пенсионному удостоверению (ЭПУ). Переселенцы, которые еще не получили ЭПУ, должны проходить физическую идентификацию каждые 3 месяца до получения ими ЭПУ. После получения ЭПУ первые два раза физическая идентификация проводится каждые 6 месяцев, а в дальнейшем – раз в год.
Как сообщалось ранее, проверки на дому переселенцев при начислении соцвыплат и пенсий могут признать противоправными. Накануне 2018 года юристы общественной организации «Донбасс-SOS» сообщили о победе в суде первой инстанции. В решении сказано, что Постановление Кабмина №365 нужно отменить.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- Проверки переселенцев на дому должны признать противоправными в апелляционном суде, – правозащитники
- Постановление Кабмина по соцвыплатам переселенцам: Суд вынес решение
- Пенсии переселенцам: Общественники сообщают о противоправных действиях ПФУ
- Проблема с жильем кроется в отношении государства к переселенцам, – эксперт
- Переселенцам придумали новые незаконные требования для назначения соцвыплат, – «Донбасс-SOS»
- Переселенец: Статус, определяющий судьбу
- Правительство хочет забрать пенсии у большинства переселенцев?
- Украина нарушает социальные, экономические и избирательные права переселенцев, – Немыря
- Переселенцы: Без доступа к пенсиям. Простым и повышенным
- Украина медленно решает проблемы переселенцев, иногда создавая новые, – общественники
- Выплаты переселенцам: Общественники обнаружили дополнительные сложности
Комментарии