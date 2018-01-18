В Славянске обещают еще одно общежитие для переселенцев. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) будет реализован еще один проект по жилью для переселенцев. Об этом в эфире канала «TheSplus» рассказал Славянский городской голова Вадим Лях (на фото).
Мэр Славянска напомнил, что заработала государственная программа, с помощью которой переселенцы могут купить квартиры с 50-процентной скидкой.
Также он сообщил, что в городе будет реализован новый проект по жилью для ВПЛ. «Мы получили подтверждение, что по Кольцевой 2А мы будем делать еще одно общежитие для переселенцев, и будет финансирование на этот проект», – сказал Лях.
Что касается нереализованных проектов, глава Славянска считает, что придется снова отдавать проекты на экспертизу, корректировать его, чтобы получить нормальный проект с нормальными ценами. «И уже тогда заново думать, как его реализовать», – отметил Вадим Лях.
Напомним, в двух городах Донецкой области – Славянске и Краматорске – уже более двух лет выполняют проект по обеспечению жильем льготных категорий переселенцев и местных жителей.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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