В «ЛНР» начали выдавать пенсионные карты и карты для соцвыплат. Новости

В «Луганской народной республике» с 17 января началась выдача пенсионных карт и карт для социальных выплат. Об этом в ходе брифинга, видео которого размещено на одном из местных интернет-ресурсов, рассказала «заместитель руководителя розничного бизнеса госбанка ЛНР» Дарья Кондачкова.

По ее словам, получить карты можно в любом отделении «госбанка ЛНР», предоставив паспорт, идентификационный код и заполнив анкету. «Эти карты выдаются абсолютно бесплатно. Что касается карт для страховых выплат, карты будут немного позднее. В случае предъявления паспорта ЛНР, необходимо предъявить и идентификационный код, полученный в республике. Срок оформления карты – до 20 дней. В течение этого времени получатели имеют возможность пользоваться счетом», – говорит она.

Она также сообщила, что сейчас в «ЛНР» работают 25 банкоматов, до конца года их число планируют увеличить до 100, а в феврале «госбанк» планирует запустить услугу SMS-информирования держателей пластиковых карт. «Услуга SMS-информирования будет доступна только абонентам мобильного оператора "Лугаком". Ее стоимость составит 10 руб. ежемесячно», – сказала Кондачкова.

Для каждой выплаты в «ЛНР» оформляется отдельная карта – социальная или пенсионная, или обе. Получать на одну карту выплаты не предусмотрено.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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