Танки из глины: Боец АТО, вернувшись с войны, занялся гончарством (Фото). Новости

Участник военных действий на Донбассе Андрей Гема после возвращения домой во Львов сменил профессию. Сейчас он занимается гончарством, лепит из глины танки и казацкие фляги.

Тогда, на Донбассе, Андрей еще не знал, что с побратимами оказался в самом центре Дебальцевского котла. Вспоминает как два дня выходили из этого пекла. «На терриконе стояли недалеко от России, 50 метров – и уже российское село. Видел в бинокль российских десантников, их вертолеты ночью летали», – рассказывает он.

Андрей выжил, даже обошлось без ранений. Но после войны мужчина долго приходил в себя. Вернуться на предыдущую должность менеджера в магазине – не смог. Почти год пытался найти для себя новое место.

По словам его супруги Татьяны, домой вернулся совсем другой Андрей. «Стал более замкнутым в себе, тяжело было до него "достучаться". Но большой шаг к адаптации ему помогла сделать именно работа», – говорит Татьяна Гема.

Фото: скриншот видео

Теперь вместо оружия он держит в руках глину. Гончарством Андрея увлекла его жена. Вдвоем они купили специальное оборудование, арендовали помещение. Андрей шутит, что у него под рукой теперь всегда частичка Донбасса. Ведь творит он из глины, которую добывают на востоке страны. Кроме того, глинотерапия успокаивает.

Теперь в «гончарной» семье не только сами лепят из глины, но и других учат. Мастер-классы проходят для детей и взрослых. «Андрей меня учил, говорил, как надо делать, а я повторял», – делится юный ученик мастера Остап Петраш.

Фото: скриншот видео

Работа с глиной это дело не из легких. На изготовление одного изделия может уйти месяц. После лепки вылеп еще закаливают в огне, где он превращается в керамику. Часто в своих работах Андрей использует тему войны. Недавно он подарил своему ученику кружку в виде танка. А еще сделал флягу. «На востоке мы тоже из такой пили, но только из алюминия», – вспоминает он.

Фото: скриншот видео

С этим атрибутом войны он так и не смог разлучиться, все время держит возле себя, говорит, что для него это своеобразное воспоминание, потому что душой он все еще в окопах.

По материалам видеосюжета ТК «ZIK». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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