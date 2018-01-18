СБУ задержала администратора группы в соцсети за антиукраинские призывы . Новости

Во Львове СБУ разоблачила администратора антиукраинских групп в соцсетях. Об этом 17 января сообщает пресс-центр СБУ.
«Оперативники спецслужбы установили, что модератор размещал в интернете материалы с призывами к изменению границ территории Украины и высказывался в поддержку террористических организаций "Л/ДНР"», – говорится в сообщении СБУ.
Во время санкционированного обыска по месту жительства администратора правоохранители, в рамках ранее открытого СБ Украины производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, обнаружили технику и носители информации, которые будут переданы на экспертизу.
Продолжается досудебное следствие.
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