На неподконтрольном Донбассе будет два тарифа Vodafon. Новости

На неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей будут действовать два тарифа. Об этом на своей странице в Facebook сообщила помощник-консультант народного депутата Украины Натальи Веселовой Олеся Цыбулько по итогам заседания Комитета по правам человека Верховной Рады, который рассматривал обращение общественной организации «Донбасс SOS» о неправомерных действиях оператора мобильной связи Vodafone.

Правозащитники подали обращение, что в отношении граждан, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса оператор мобильной связи Vodafone планировал в одностороннем порядке изменить тариф без альтернативы выбора другого тарифа.

Присутствующий на рассмотрении этого вопроса директор по корпоративному управлению и контролю ЗАО «ПФ Украина» (Vodafone) Олег Проживальский, сообщил, что изменение тарифов связаны с вопросом использования торговой марки и не будут выше, чем на подконтрольной Украине территории, а в случае переплаты будет проведен перерасчет.

«Для той территории есть 2 отдельных тарифа с названием без слова "Водафон", так как это условия компании – не использовать их бренд. Один тариф 3 грн в день только при наличии в этот день разговоров, второй – это пакет услуг 60 грн на месяц. После возобновления связи будет осуществлен перерасчет и за дни, когда связь не работала, возвращены средства», – сообщила Олеся Цыбулько.

Как сообщалось ранее, оператор Vodafone заявил, что решение о введении тарифа «Смартфон Стандартный» принято и тариф будет введен с 9 января 2018 года. Жители Донбасса возмущены принудительным переводом на этот тариф и составили соответствующую петицию в адрес президента Украины.

Напомним, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей остался единственный украинский мобильный оператор – Vodafone (МТС–Украина). Мощности оператора «Киевстар» были захвачены еще в феврале 2015 года. Life прекратил свою работу в «ЛНР» в 2016 году, а в «ДНР» – в феврале 2017 года после требования оплачивать налоги «республике» под угрозой «национализации».

На базе захваченных мощностей «Киевстар» в «ДНР», в частности, создан «республиканский» оператор «Феникс». В «ЛНР» работает «республиканский» оператор «Лугаком». Однако их действие распространяется лишь в пределах «республик», а также посредством интернет-телефонии через них можно звонить в Россию и иные страны (кроме Украины).

Как отметила пресс-секретарь компании Vodafone Виктория Рубан, компания физически не поддерживает свои станции на неподконтрольных территориях. Как неоднократно сообщалось, сбои в работе МТС в «ДНР» – уже регулярны.

Как отмечают представители мобильного оператора «Феникс», услуги Vodafone в «ДНР» хоть и нестабильны, но нужны «республике», так как собственные сети «Феникса» пока не в состоянии обслуживать миллион пользователей Донецка и Макеевки.

11 января мобильный оператор Vodafone, перестал работать на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей.

С 13 января в «ДНР» абоненты местного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандартный» в 3 грн в день.

15 января Vodafone сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Для проведения ремонтных работ компании необходим месяц.

По состоянию на 16 января с украинской стороны выполнены все процедурные шаги по обеспечению начала восстановительных работ Vodafone. 17 января при содействии ОБСЕ огонь был прекращен на два дня и в зоне АТО начались ремонтные работы.

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