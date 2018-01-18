Выплаты пенсий на неподконтрольном Донбассе не восстановят: Рада проголосовала. Новости

Верховная Рада не проголосовала за поправку в законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», которой предлагалось возобновить выплаты пенсий жителям неподконтрольного Донбасса. Об этом на своей странице в Facebook сообщила автор поправки, народный депутат Украины Наталья Веселова.

«Моя правка №311 отклонена. Лишь 46 депутатов поддержали выплаты пенсий на подконтрольной территории Украины гражданам, которые проживают в ОРДЛО*. Я предлагала позволить украинским гражданам получать свои законные пенсии на территории подконтрольной Украины. Рада отказала людям в их абсолютно законных правах на собственное имущество. Это абсурд!», – написала она.

По ее словам, кроме этого, Пенсионный фонд Украины не закладывает в резервный фонд задолженность жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. «Мы даже не знаем сколько денег должны людям! Нет учета! Существует большой риск, что люди пойдут в Европейский суд по правам человека и будут судиться против Украины. И уже есть прецеденты. Как правило, суд обязывает страны выплачивать пенсии. Плюс, суд требует компенсировать моральный убыток. Это около 5 тыс. евро на человека», – сообщила Веселова.

Напомним, законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (т.н. законопроект о реинтеграции Донбасса) был подан в Верховную Раду президентом Украины Петром Порошенко 4 октября 2017 года.

6 октября законопроект № 7163 был принят Радой в первом чтении. Однако текст законопроекта был направлен в парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны на доработку. 17 ноября члены профильного комитета, рассмотрев более 600 поправок, утвердили обновленный текст законопроекта и направили его в Верховную Раду с рекомендацией проголосовать в целом за законопроект во втором чтении.

Ранее сообщалось, что в проект закона о реинтеграции Донбасса подано около 2500 поправок, объем самого законопроекта составлял 14 страниц, а поправок подано на 800 страницах.

Доработанный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря 2017 года. Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса 16 января. Из предложенных 673 поправок за почти депутатам удалось рассмотреть 481 из них. Рассмотрение законопроекта №7163 продолжают, а принять окончательно планировали в четверг, 18 декабря.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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