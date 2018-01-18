Сводка из зоны АТО за 17 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военнослужащий погиб во время обстрелов, в результате подрыва техники на мине несовместимые с жизнью ранения получили 2-е военнослужащих, 5 – получили боевые травмы. Об этом сегодня, 18 января, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении незаконные вооруженные формирования в темное время суток в районе Светлодарской дуги вели огонь из гранатометов различных видов и минометов калибром 120 мм вокруг населенного пункта Луганское.

На донецком направлении НВФ нарушали договоренности о прекращении огня из минометов калибром 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Песков. Из минометов такого же калибра противник обстреливал опорные пункты сил АТО вокруг Верхнеторецкого, а из гранатометов и стрелкового оружия вел обстрел неподалеку Новотроицкого. На подступах к Авдеевке НВФ более часа вели огонь из минометов калибром 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Гранитного незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие из стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «из-за обстрелов в поселке Ясное вблизи Докучаевска повреждена высоковольтная линия, в результате чего обесточены 560 частных домов и одна котельная. Также зафиксированы повреждения двух жилых домов, газопровода и ЛЭП в Докучаевске и селе Веселое в северном пригороде Донецка. Информация о пострадавших уточняется».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.