Волноваха: жизнь в зоне АТО. Новости

В Волновахе сегодня проживает около 200 тыс. человек, треть из которых – переселенцы. Земельных площадей для посевов здесь не хватает, потому что около 30% территории – сплошные минные поля и окопы.

Как сообщил председатель Волновахского районного совета Валерий Лубенец, аграрии выращивают пшеницу и другие зерновые, но проблема в том, что их негде перерабатывать. По его мнению, району для развития нужны перерабатывающие предприятия. «Это даст нам дополнительные рабочие места, дополнительные налоги и район будет развиваться», – говорит он.

Местные власти надеются на инвесторов и объединение громад, но поскольку выборы в зоне АТО запрещены, рассчитывать приходится только на государственные средства и помощь международных организаций.

По словам и. о. Волновахской районной государственной администрации Дмитрия Такаджи, в районе работает около 10 международных общественных организаций. «Они помогают жителям нашего района, прежде всего, работают на линии соприкосновения. Помогают восстанавливать жилье, сооружения», – сказал он.

Все 7 школ Волновахи проводят обучение на украинском языке и постоянно сотрудничают в сфере образования с различными международными организациями. За границей уже побывали 1500 школьников из Волновахи. Как отметила директор школы №7 Татьяна Клочек, от взаимодействия с иностранными представителями учебные учреждения черпают много полезного. «У нас есть еще договор с Германией. К сожалению, там мы еще не были, но мы общаемся с ними по телемосту, по скайпу и виделись с ними в Луцке, когда там две недели были. Мы изучали немецкий язык, который сейчас ввели в школе. У нас два иностранных языка, которые мы учим – немецкий и английский», – рассказала она.

Весной в Волновахе планируют открыть первый православный храм Киевского патриархата – церковь Святого Николая Чудотворца. Рядом с храмом будет расположено здание волонтерского центра и воскресная школа, в центре которых обустроят каплицу и парк.

По материалам видеосюжета телеканала «Рада»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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