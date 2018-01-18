В Минске начались переговоры по Донбассу, – «республики». Новости

В столице Белоруссии начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Об этом сегодня, 18 января, сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

В «ДНР» сообщают, что «в Минске началась двусторонняя встреча представителей ДНР и ЛНР с координатором ОБСЕ».

Также в «ДНР» утверждают, что «главным вопросом на сегодняшней встрече в Минске станет компромиссный порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса».

В «ЛНР» сообщают, что к переговорам приступила рабочая подгруппа по вопросам безопасности.

Ранее сообщалось, что встреча украинской стороны и представителей «Л/ДНР» для обмена списками удерживаемых лиц с целью их дальнейшего обмена запланирована на 18 января.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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