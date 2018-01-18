Шансов ни у кого нет: Штепа заявила, что идет в мэры Славянска. Новости

Экс-мэр Славянска Неля Штепа, по которой продолжается судебное разбирательство, заявила, что будет баллотироваться в мэры города. Об этом она рассказала в эфире телеканала «С-Плюс».

«Я поехала на рынок, по магазинам, и везде, где люди меня видели, все меня обнимали, целовали, говорили: "Неля Игоревна, мы ждем, Вы должны быть мэром". Ну, может быть тысячу человек я встретила за эти два дня. Люди бросают свои рабочие места, просто с рынка все выскочили, меня обнимали, целовали», – говорит она.

По ее словам, жители Славянска уверены в ее невиновности. «Когда я вышла с рынка, я повернулась и сказала своим детям: "Я буду мэром города"… Я со всеми пообнималась, поцеловалась и сказала всем, что я обязательно буду мэром города, и шансов ни у кого нет, потому что никто, кроме меня, так никто и не показал, что этот город полюбил», – заявила Штепа.

Она добавила, что, пока идет судебное разбирательство, баллотироваться в мэры города она все равно может. «Я могу, даже если у меня не будет приговора, и если у меня не будет ареста в СИЗО... Я могу подать свою кандидатуру», – сказала она.

Как сообщалось ранее, Апелляционный суд Харьковской области решил направить уголовное производство в отношении экс-мэра Славянска (Донецкая обл.) Нели Штепы в Октябрьский районный суд города. Это будет уже пятое начало рассмотрения дела в отношении Штепы.

Напомним, Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Первоначально ее дело слушалось в Червонозаводском суде Харькова, сама подсудимая не признает своей вины.

26 января 2016 года председательствующий судья Виктор Ежов взял самоотвод, в отношении него открыто уголовное производство по факту содействия террористической деятельности.

27 января из-за отсутствия должного количества судей в Червонозаводском райсуде Харькова дело Штепы было передано в Апелляционный суд Харьковской области для определения подсудности другому суду. 2 февраля апелляционный суд назначил новым местом рассмотрения дела Штепы Коминтерновский райсуд Харькова.

12 мая коллегия судей Коминтерновского райсуда Харькова взяли самоотвод. Рассмотрение вопроса передали в Ленинский райсуд Харькова, где дело Штепы должно слушаться с начала уже в четвертый раз.

Неле Штепе после заседания, которое состоялось в режиме онлайн, изменили место пребывания в Харьковском СИЗО.

Штепа внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ ей предлагала участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

Также она заявила, что по освобождению из СИЗО продолжит политическую деятельность, и намерена баллотироваться на ближайших выборах мэра Славянска и президента Украины. Ближайшими своими конкурентами на пост главы государства она видит Надежду Савченко и Юлию Тимошенко.

20 сентября на очередном заседании в Харькове суд по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы рассмотрел вопрос о продлении обвиняемой меры пресечения. В итоге ее освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Изначально к экс-мэру Славянска Неле Штепе для контроля за ее передвижением приставили двух полицейских, а позднее на Штепу надели электронный браслет. Вечером 24 сентября браслет сломался.

Напомним, 11 января в Ленинском райсуде сразу две коллегии судей, выбранных с помощью компьютера в базе данных этого суда, заявили о самоотводе, ссылаясь на давление прокуратуры. После объявления об очередном самоотводе судей Штепа уехала в Славянск и, по словам адвоката, не собирается нарушать режим пребывания.

15 января адвокат экс-мэра Славянска сообщил, что избранная мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с использованием электронного браслета закончилась 13 января. И на 15 января не избран суд, который будет рассматривать ее дело.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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