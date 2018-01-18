Пункты помощи на КПВВ на Донетчине функционируют круглосуточно, – ГСЧС. Новости

На каждом из четырех КПВВ на территории Донецкой области функционируют пункты оказания помощи населению. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой обл.
Пункты оказания помощи работают в круглосуточном режиме. На территории пунктов оказания помощи постоянно дежурят спасатели, к которым, в случае необходимости, может обратиться каждый гражданин.
Расположение пунктов оказания помощи:
- на расстоянии 60 м от КПВВ «Зайцево» в Бахмутском районе,
- на расстоянии 20 м от КПВВ «Пищевик» в Волновахском районе,
- на расстоянии 200 м от КПВВ «Новотроицкое» в Волновахском районе и 80 м от автодороги «Мариуполь – Славянск»,
- на расстоянии 2,9 км от КПВВ «Марьинка».
Также спасатели сообщают, что за последние сутки в пункты оказания помощи населению обратился 101 человек, из них 7 детей и 38 пожилых людей (КПВВ «Майорск» – 54 человека, из них 7 детей и 27 пожилых людей; КПВВ «Новотроицкое» – 3 человека; КПВВ «Гнутово» – 39 человек, из них 11 человек пожилого возраста; КПВВ «Марьинка» – 5 человек).
С начала функционирования пунктов оказана помощь 71 579 лицам (из них 5078 детей и 12 311 человек пожилого возраста).
Как ранее сообщалось, для людей, пересекающих линию разграничения на Донбассе, Благотворительный фонд «Право на защиту» составил перечень советов, которые помогут более безопасно и комфортно пройти через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в зимнее время года.
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