Верховная Рада Украины приняла закон о неподконтрольном Донбассе. Новости

Сегодня, 18 января, Верховная Рада проголосовала за принятие в целом законопроекта №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Соответствующее решение за принятие во втором чтении законопроект поддержали 280 народных депутатов.

«За» этот законопроект проголосовали 123 депутата от «Блока Петра Порошенко», 76 – от партии «Народный фронт», 16 внефракционных нардепов, 22 – от «Самопомощи», 17 – от «Радикальной партии», 15 – от «Батькивщины», 10 – от партии «Воля народа» и 1 – от партии «Возрождение».

Принятым законом №7163 установлено, что «временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях на день принятия данного Закона признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют общий эффективный контроль».

По закону, «временная оккупация Российской Федерацией территорий Украины, определенных ч. 1 ст. 1 данного Закона, независимо от ее длительности, является незаконной и не создает для Российской Федерации никаких территориальных прав».

После подписания закона президентом Украины, за моральный и материальный вред, нанесенный государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам на оккупационных территориях Донецкой и Луганской областей ответственность возлагается на Российскую Федерацию.

Закон также определяет, что на неподконтрольной территории Донбасса будет действовать не режим АТО, а «меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии».

Представители «ДНР» и «ЛНР» определены в законе, как «представители оккупационных администраций Российской Федерации».

Законом в Украине признаются только документы о рождении и смерти, выданные «оккупационной администрацией Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях», которые подтверждают факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях, которые «добавляются к заявлению о государственной регистрации рождения лица и заявления о государственной регистрации смерти лица соответственно».

В пределах временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях будет действовать особый порядок обеспечения прав и свобод гражданского населения, определенный законом №7163, другими законами Украины, международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, принципами и нормами международного права.

В частности, законом №7163 установлено, что «Российская Федерация как государство-оккупант [в соответствии с международными конвенциями] обязана обеспечить защиту прав гражданского населения и создать необходимые условия для его жизнедеятельности.

Законом установлено, что «за государством Украина, территориальными общинами сел, поселков, городов, расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, органами государственной власти, органами местного самоуправления и другими субъектами публичного права сохраняется право собственности, другие имущественные права, в том числе на недвижимое имущество, включая земельные участки».

Закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Напомним, законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (т.н. законопроект о реинтеграции Донбасса) был подан в Верховную Раду президентом Украины Петром Порошенко 4 октября 2017 года.

6 октября законопроект № 7163 был принят Радой в первом чтении. Однако текст законопроекта был направлен в парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны на доработку. 17 ноября члены профильного комитета, рассмотрев более 600 поправок, утвердили обновленный текст законопроекта и направили его в Верховную Раду с рекомендацией проголосовать в целом за законопроект во втором чтении.

Ранее сообщалось, что в проект закона о реинтеграции Донбасса подано около 2500 поправок, объем самого законопроекта составлял 14 страниц, а поправок подано на 800 страницах.

Доработанный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря 2017 года. Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса 16 января. Из предложенных 673 поправок за почти депутатам удалось рассмотреть 481 из них. Рассмотрение законопроекта №7163 продолжили 17 января, а полностью принять планировали сегодня, 18 января.

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