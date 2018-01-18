Верховная Рада Украины приняла закон о неподконтрольном Донбассе. Новости

Сегодня, 18 января, Верховная Рада проголосовала за принятие в целом законопроекта №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Соответствующее решение за принятие во втором чтении законопроект поддержали 280 народных депутатов.
«За» этот законопроект проголосовали 123 депутата от «Блока Петра Порошенко», 76 – от партии «Народный фронт», 16 внефракционных нардепов, 22 – от «Самопомощи», 17 – от «Радикальной партии», 15 – от «Батькивщины», 10 – от партии «Воля народа» и 1 – от партии «Возрождение».
Принятым законом №7163 установлено, что «временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях на день принятия данного Закона признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация Российской Федерации установили и осуществляют общий эффективный контроль».
По закону, «временная оккупация Российской Федерацией территорий Украины, определенных ч. 1 ст. 1 данного Закона, независимо от ее длительности, является незаконной и не создает для Российской Федерации никаких территориальных прав».
После подписания закона президентом Украины, за моральный и материальный вред, нанесенный государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам на оккупационных территориях Донецкой и Луганской областей ответственность возлагается на Российскую Федерацию.
Закон также определяет, что на неподконтрольной территории Донбасса будет действовать не режим АТО, а «меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии».
Представители «ДНР» и «ЛНР» определены в законе, как «представители оккупационных администраций Российской Федерации».
Законом в Украине признаются только документы о рождении и смерти, выданные «оккупационной администрацией Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях», которые подтверждают факт рождения или смерти лица на временно оккупированных территориях, которые «добавляются к заявлению о государственной регистрации рождения лица и заявления о государственной регистрации смерти лица соответственно».
В пределах временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях будет действовать особый порядок обеспечения прав и свобод гражданского населения, определенный законом №7163, другими законами Украины, международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, принципами и нормами международного права.
В частности, законом №7163 установлено, что «Российская Федерация как государство-оккупант [в соответствии с международными конвенциями] обязана обеспечить защиту прав гражданского населения и создать необходимые условия для его жизнедеятельности.
Законом установлено, что «за государством Украина, территориальными общинами сел, поселков, городов, расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, органами государственной власти, органами местного самоуправления и другими субъектами публичного права сохраняется право собственности, другие имущественные права, в том числе на недвижимое имущество, включая земельные участки».
Закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» вступит в силу на следующий день после его опубликования.
Напомним, законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (т.н. законопроект о реинтеграции Донбасса) был подан в Верховную Раду президентом Украины Петром Порошенко 4 октября 2017 года.
6 октября законопроект № 7163 был принят Радой в первом чтении. Однако текст законопроекта был направлен в парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны на доработку. 17 ноября члены профильного комитета, рассмотрев более 600 поправок, утвердили обновленный текст законопроекта и направили его в Верховную Раду с рекомендацией проголосовать в целом за законопроект во втором чтении.
Ранее сообщалось, что в проект закона о реинтеграции Донбасса подано около 2500 поправок, объем самого законопроекта составлял 14 страниц, а поправок подано на 800 страницах.
Доработанный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря 2017 года. Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса 16 января. Из предложенных 673 поправок за почти депутатам удалось рассмотреть 481 из них. Рассмотрение законопроекта №7163 продолжили 17 января, а полностью принять планировали сегодня, 18 января.
Читайте также:
- Верховная Рада Украины не поддержала разрыв дипломатических отношений с Россией
- Выплаты пенсий на неподконтрольном Донбассе не восстановят: Рада проголосовала
- Нормы об ответственности за участие в «ДНР» и «ЛНР» в законе о реинтеграции Донбасса не будет
- Порошенко: Закон о реинтеграции должен стать сигналом для Донбасса и Крыма
- После дождичка, в четверг: Парубий спрогнозировал принятие закона по Донбассу
- Жебривский о законопроекте по реинтеграции Донбасса: Не АТО, а военная операция
- Изъятие без компенсации – модель военного положения на Донбассе
- Будет, как в Марьинке: Жебривский о военном положении и ущемлении прав жителей
- Законопроект о реинтеграции Донбасса: Тука рассказал, что изменится для граждан
- Ветировать закон о реинтеграции Донбасса – в интересах президента Украины, – правозащитники
- Закон о реинтеграции Донбасса: Три зоны и ужесточение режима пропуска
- Закон о реинтеграции Донбасса может спровоцировать новую волну переселенцев, – правозащитники
- Правозащитники назвали возможные риски законопроекта о реинтеграции Донбасса (Инфографика)
- Законопроект о Донбассе вводит режим военного положения в Украине
- Какой реальный статус «ЛНР и ДНР» даст закон о реинтеграции Донбасса
- В законопроекте о Донбассе нет норм международного права, – Тарута
Комментарии