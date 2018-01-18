Запрет выезжать из «ДНР» учителям и врачам предотвратит «массовые теракты», – Захарченко. Новости

«Указ» «главы ДНР» о запрете выезда в Украину работников «государственной службы» должен предотвратить террористические акты в «республике». Об этом заявил сегодня, 18 января, «глава ДНР» Александр Захарченко, передают местные интернет-ресурсы.

«За все годы войны МГБ ДНР зафиксировало тысячи случаев, когда наши граждане были шантажированы, запуганы украинскими спецслужбами, имел место шантаж родных и близких. К сожалению, со многими так получалось. Принятие решения было своевременным, это улучшит ситуацию в плане отсутствия терроризма и в целом», – уверяет Захарченко.

«Если мы не будем противодействовать попыткам вербовки, то можем получить массовые теракты – в том числе на станциях водоснабжения и других важных объектах», – утверждает он.

Захарченко при этом заявил, что пенсионеры могут беспрепятственно пересекать линию соприкосновения, чтобы получать пенсии. Также «глава ДНР» отметил, что в скором времени на его сайте будет опубликована «подробная информация о механизме действия указа о запрете на выезд».

Отметим, что данный «указ» уже вызвал волну возмущения среди местных жителей. В частности, в соцсетях отреагировали на запрет сотнями комментариев. Абсолютное большинство критически восприняло запрет, отказываются верить ,что он во благо, и называют такое решение возвращением крепостного права:

Сергей: «Вот зачем? У них кто-то спросил об этом? Особенно у учителей и врачей?»;

Денис: «Крепостное право вернули просто»;

Алеся: «Ну ладно госслужащие. А причем здесь учителя и врачи? Пипец беспредел»;

Анатолий: «Теперь осталось рабство официально ввести, и работу за паек (то бишь за еду)»;

Максим: «Ну что, как там свобода в республиках, цветет и пахнет?»;

Вениамин: «Даже учителя теперь не могут выехать»;

Сергей: «А зачем врачам и учителям запрещать, вот этого я не понимаю... Одним словом – маразм».

Напомним, в «ДНР» в организации (администрации школ, детсадов, больниц и т. д.) были разосланы телефонограммы, в которых указано требование выслать список работников, ознакомленных с «указом главы ДНР» о запрете выезда на подконтрольную украинским властям территорию.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» сотрудникам «республиканских» «органов» и «ведомств» запретили выезжать на подконтрольную Украине территорию.

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