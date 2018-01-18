На Донетчине экс-участнику НВФ грозит до 8 лет лишения свободы. Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) задержан участник незаконных вооруженных формирований, который дежурил на блокпосту. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

26-летний житель Константиновки вступил в ряды НВФ в начале июня 2014 года, и некоторое время нес службу на блокпосту, который установил вместе со своими сообщниками. Мужчина незаконно ограничивал проезд транспорта и проверял мирных граждан. За выполненную работу он не получил ни гроша. В конце июня 2014 года мужчина покинул НВФ и скрывал свою причастность к незаконной деятельности, надеясь избежать ответственности.

Получив оперативную информацию, полицейские собрали доказательства участия злоумышленника в незаконных вооруженных формированиях. Сейчас экс-участник НВФ уже дал признательные показания. По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности» Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе, в 2017 году за участие в незаконных вооруженных формированиях полицейские Константиновки привлекли к ответственности 12 человек.

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