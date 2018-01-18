В Покровске «заминировали» здание горисполкома: Лжеминер задержан (Фото). Новости

Полицейские Покровска (Донецкая обл.) задержали местного жителя, который «заминировал» здание горисполкома. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Вызов о минировании на телефон «101» поступил 17 января около 17 часов. На место происшествия сразу прибыли полицейские и сотрудники других экстренных служб. Здание исполкома и прилегающую территорию окружили правоохранители, люди были эвакуированы.

Специалисты-взрывотехники вместе с кинологами провели проверку всех помещений. Никаких подозрительных предметов и взрывчатки обнаружено не было.

За несколько часов была установлена личность «шутника». Им оказался 34-летний местный житель. Мужчина признался, что, когда звонил, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не осознавал, что делает. «Я почти ничего не помню, потому что был сильно пьян», – говорит правонарушитель.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности» Уголовного кодекса Украины. За совершение таких действий законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

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