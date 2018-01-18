5 машин битых: В соцсетях пишут об аварии на трассе «Макеевка-Донецк». Новости

5 машин битых: В соцсетях пишут об аварии на трассе «Макеевка-Донецк»

18.01.18 15:18dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В «ДНР» сегодня, 18 января, произошло ДТП с участием нескольких авто, на ликвидацию которого были отправлены «пожарные республики». Об этом сообщают пользователи соцсетей.

«Ребят, кто что знает, что произошло на трассе "Макеевка-Донецк", почему такая пробка, что за пожарные туда помчались», – написал автор поста.

Жители Макеевки сообщили, что столкнулись несколько машин:

  • Дарья: «Пожарные машины в сторону Донецка поехали»;
  • Влад: «5 машин битых, авария там была»;
  • Мария: «Перед заездом на трассу авария. Стояли 2 фуры и что-то типа "Пежо" или "Фиата"-будки»;
  • Вовка: «Авария была там».

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