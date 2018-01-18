Статус ВПЛ превратился в клеймо, но в Минсоцполитики не видят дискриминации. Новости

В Министерстве социальной политики Украины не считают условие обязательного оформления справки внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) для получения социальных выплат дискриминацией. Об этом в среду, 17 января, на заседании Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Верховной Рады Украина заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

«Что касается тех людей, которые уже имеют жилье на подконтрольной территории, Постановление №637, на наш взгляд, полностью регулирует эти вопросы. Возможности для выплаты [пенсий] мы сделали. Другой вопрос, что эти люди отказываются от справки [ВПЛ], принципиально не хотят ее получать», – сказал он.

По его мнению, никакой дискриминации в справке ВПЛ нет. «Я в данном случае дискриминации не вижу. Закон о внутренне перемещенных лицах определяет эти лица внутренне перемещенными. Закон определяет их статус. Постановление №637 – это механизм», – заявил Шамбир.

На вопрос народного депутата, если человек жил во Львове, а переехал в Одессу, является этот гражданин Украины внутренне перемещенным лицом, он не ответил.

По словам народного депутата Украины Натальи Веселовой, Украина дискриминирует собственных граждан. «Если есть донецкая или луганская прописка, вы не можете отказаться от статуса внутренне перемещенного лица. Фактически даже если вы уже четыре года проживаете в собственной квартире в Бердянске или Киеве, вас не признают полноправным гражданином», – написала она на своей странице в Facebook.

Она добавила, что многие люди не хотят иметь статус переселенца, который ограничивает их во многих правах. «Переселенцы уже полностью интегрировались в новые громады. Четыре года прошло! Они не нуждаются в ни материальной помощи, ничего. Собственно, они просто хотят считаться нормальными, полноправными гражданами Украины. Статус ВПЛ должен был помочь людям, но сейчас он наоборот превратился в клеймо», – считает нардеп.

Напомним, Постановление Кабинета министров Украины №637 установлена физическая идентификация для внутренне перемещенных лиц, которую должны проходить все ВПЛ, которые получают пенсию на карточные счета: обычные карточки или по электронному пенсионному удостоверению (ЭПУ). Переселенцы, которые еще не получили ЭПУ, должны проходить физическую идентификацию каждые 3 месяца до получения ими ЭПУ. После получения ЭПУ первые два раза физическая идентификация проводится каждые 6 месяцев, а в дальнейшем – раз в год.

Как сообщалось ранее, проверки на дому переселенцев при начислении соцвыплат и пенсий могут признать противоправными. Накануне 2018 года юристы общественной организации «Донбасс-SOS» сообщили о победе в суде первой инстанции. В решении сказано, что Постановление Кабмина №365 нужно отменить.

По видеоматериалам из Facebook Натальи Веселовой

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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