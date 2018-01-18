У бездомных животных Мариуполя появился временный дом (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) во временном доме для бездомных животных нашли приют 38 собак и 2 кошки. Они живут на карантинной площадке Мариупольского коммунального предприятия «Счастливые животные». Все стерилизованы и привиты. Деньги на лекарства и корма выделяют из городского бюджета.

Одной из таких собак смешанной породы – около двух лет. На карантинную площадку попала вместе с выловом из Старого Крыма. По словам смотрителя за животными МКП «Счастливые животные» Натальи Сергиенко, собака активная и добрая. «Ласковая, добрая, активная, на других собак не бросается и на людей тоже. Не любит сидеть взаперти, любит общество – быть рядом с людьми или животными», – рассказывает она.

Фото: скриншот видео

Ищет своего хозяина и алабай Арбузя. Как говорит ветеринар МКП «Счастливые животные» Галина Лекунова, эта собака знакома с командами. «Она ходит на поводке, знает некоторые команды, дает лапу. Сейчас она заканчивает курс лечения и уже готова к переезду в новый дом», – отмечает ветеринар.

Фото: скриншот видео

Живут во временном доме и две кошки – Флора и Фауна. Животных подбросили к воротам предприятия с вирусной инфекцией. Здесь их вылечили.

Фото: скриншот видео

Директор МКП «Счастливые животные» Анатолий Бахеркин пояснил, что животных на предприятии держат около 10 дней. «На нашем предприятии по регламенту мы содержим животных 10 дней с момента отлова. После карантина животное стерилизуется. У нас есть волонтеры, которые нам помогают. Они размещают в интернете фотографию и информацию о животном. Если не получается его пристроить, то выпускаем в среду обитания», – уточняет Бахеркин.

По материалам ТК «ЛОТ». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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