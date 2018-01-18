В «ДНР» заявили, что судьбу Vodafone должны решить в Минске. Новости

Продолжит ли мобильный оператор Vodafone свою работу в «ДНР» или его «национализируют», должны решить на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «министр связи ДНР» Виктор Яценко.

«Это в юрисдикции нашей команды, которая ездит в Минск. Вопросы эти нужно решать кардинально и принципиально на уровне "Минска", потому как связь – это не только чей-то бизнес, а цивилизованная составляющая любого общества. Если украинская сторона идет на радикальные решения, это должно отражаться и в протоколах минских заседаний», – говорит он.

По его словам, если в «ДНР» Vodafone «национализируют», с обслуживаем абонентов возникнут сложности. «Мы упираемся в два фактора: в физическую возможность продавать, она у нас ограничена, и второй фактор – это логистика, по которой мы можем доставлять в нашу республику новые сим-карты. Поэтому сложности будут», – считает Яценко.

Как сообщалось ранее, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о рейдерском захвате оборудования Vodafone в «ДНР». Позже появилось заявление «главы ДНР» Александра Захарченко, что на этом мобильном операторе могут ввести «внешнее управление». До этого еще один заместитель министра МинВОТ Юрий Гримчак рассказал о том, что оператор Vodafone может возобновить работу на неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей при одном условии – оплата налогов в бюджет Украины. В компании Vodafone отметили, что «национализировать» их оборудование могли в «Л/ДНР» уже давно, но на базовых станциях оператора отсутствует часть необходимого для полноценной работы оборудования. В «ДНР» после увеличения нагрузки на сеть «Феникса» в связи с неработающим Vodafone заявили о запуске базовых станций «национализированного» мобильного оператора Life.

Напомним, Vodafone физически не поддерживает свои станции на неподконтрольных территориях, сеть работает автономно. В результате, сбои в работе МТС в «ДНР» – уже регулярны. Аналогичная ситуация и в «ЛНР».

При этом представители оператора «Феникс» отмечают, что услуги Vodafone в «ДНР» хоть и нестабильны, но нужны «республике», так как собственные сети «Феникса» пока не в состоянии обслуживать миллион пользователей Донецка и Макеевки.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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