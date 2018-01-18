«ДНР»: Кабель поврежден на подконтрольной ВСУ территории, и Vodafone об этом знает. Новости

Компания «Vodafone-Украина» знает, что повреждения ее оптоволоконного кабеля, из-за которого в «ДНР» нет мобильной связи этого оператора, находятся на территории, подконтрольной Украине. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «министр связи ДНР» Виктор Яценко (на фото).
«Мы попытались поднять радиомост со стороны Еленовки в сторону ближайшего узла, с которого можно было бы обеспечить коммутацию для хотя бы какого-то уровня соединения и запуска здесь оборудования, ну и, соответственно, чтобы звонки полетели у МТС. Со стороны Vodafone официально отказались включать, в разговоре с инженерной группой», – говорит он.
По его словам, повреждения оптоволоконного кабеля Vodafone определены достаточно точно, и оператор о них знает. «Мы передали инженерном составу Vodafone точку разрыва. Мы произвели измерения со своей стороны. Эта точка непосредственно находится чуть более 1,5 км вглубь позиции ВСУ. Они согласились с этим, они в курсе где это», – уверяет Яценко.
Он добавил, что Vodafone умалчивают о точном повреждении кабеля, из-за которого в «ДНР» нет их мобильной связи. «Они, конечно же, знают, потому что оптику можно засветить и измерить с любого конца: что с нашего, что с их. Говорят, что возможность у них есть восстановить за 10-12 часов, – это, в принципе, соответствует действительности», – сказал «министр».
Яценко отметил, что ОБСЕ подтвердили, что готовность обеспечить ремонт в «ЛНР»: «Хотя там ситуация более плачевная. Там кабель поврежден в нескольких местах и восстанавливать его сложнее. Но ОБСЕ предлагает именно тот участок начать чинить. Хотя под Еленовкой это проще и быстрее».
Как сообщалось ранее, по состоянию на 16 января с украинской стороны выполнены все процедурные шаги по обеспечению начала восстановительных работ Vodafone. 17 января при содействии ОБСЕ огонь был прекращен на два дня и в зоне АТО начались ремонтные работы. В «ЛНР» подтвердили, что с 17 января вблизи линии разграничения продолжаются ремонтные работы по восстановлению линии связи оператора Vodafonе.
Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» не доступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).
С 13 января в «ДНР» абоненты местного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.
В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.
Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандартный» в 3 грн в день.
15 января Vodafone сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Для проведения ремонтных работ компании необходим месяц. Позже представитель оператора Виктория Рубан заявила, что восстановить связь Vodafone компания готова в течение светового дня.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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