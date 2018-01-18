Очень большие деньги: В «ДНР» подсчитали доходы Vodafone. Новости

Доходы мобильного оператора Vodafone от абонентов «Донецкой народной республики» составляют около 140 млн руб. ежемесячно (73 млн 684 тыс. грн, по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 18.01.2018 г.). Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «министр связи ДНР» Виктор Яценко (на фото).

«У Vodafone очень низкий ARPU – это средний чек, который человек платит за услуги связи. Одно время многие операторы заигрались в демпинге, в том числе небезызвестный оператор Life. Сейчас у компании "МТС-Украина" новый хозяин – это компания Vodafone. Это английская компания, и они заинтересованы в увеличении платежного баланса», – говорит он.

По его мнению, увеличение тарифов Vodafone для жителей неподконтрольного Донбасса – это «некий эксперимент» владельцев компании, чтобы затем увеличить стоимость услуг на всей территории Украины. «У них очень низкий ARPU, поэтому создаются те или иные механизмы, чтобы повысить ARPU. В нашем случае они просто решили волевым жестом поднять средний чек для каждого абонента, проживающего в Донецкой народной республике, а в дальнейшем спроецировать это и на остальных», – считает он.

Яценко также назвал ориентировочную сумму доходов мобильного оператора Vodafone от абонентов «ДНР». «Мы оцениваем, что ежемесячный отток капитала в Vodafone с нашей республики от 140 млн руб. Это достаточно большие деньги, сейчас их по этим дням они теряют», – отметил «министр».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» утверждают, что компания «Vodafone-Украина» знает, что повреждения ее оптоволоконного кабеля, из-за которого в «республике» нет мобильной связи этого оператора, находятся на территории, подконтрольной ВСУ, но его не торопятся ремонтировать. После восстановления связи на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей будут действовать два тарифа Vodafone.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» не доступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты местного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандартный» в 3 грн в день.

15 января Vodafone сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Для проведения ремонтных работ компании необходим месяц. Позже представитель оператора Виктория Рубан заявила, что восстановить связь Vodafone компания готова в течение светового дня.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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