Вынужденная мера: На Луганщине в вузе-переселенце занятия отменили до весны. Новости

В вузе-переселенце Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля (перемещен из Луганска в Северодонецк, Луганская обл.) все занятия отменены до весны.

График занятий изменили, чтобы сэкономить на отоплении. По словам первого проректора вуза Дмитрия Марченко, это вынужденная мера, но она не повлияет на качество образования. «Изменение графика учебного процесса – это, в некотором роде, компромисс между огромными счетами на энергоносители, которые нам приходится оплачивать, и некоторой переориентации доли учебного процесса на дистанционную форму. Т.е. студенты сейчас не отдыхают, студенты не на каникулах», – сообщил первый проректор.

По мнению преподавателя права Лилии Мартыновой, студенты должны учиться по новой методике. А именно – уметь приобретать знания самостоятельно. «Я считаю, что на качестве учебного процесса это никак не отразится. Если есть желание учиться, то независимо от того… да, учителя наставляют, дают какие-то ориентиры в курсе, в обучении, но человек должен учиться сам», – сказала она.

Алина – студентка II курса, говорит, уже знает, на что потратит дополнительное свободное время. «Дополнительное время на зимних каникулах дает возможность не только выполнять работу самостоятельно, но и зарабатывать себе на жизнь», – считает она.

Учебные заведения I и II ступеней аккредитации продолжают работать в обычном режиме. «У нас в техникуме тепло. Сейчас наши дети на каникулах по графику учебного процесса. С 19 января они уже выходят у нас на занятия», – рассказала заместитель директора Северодонецкого химико-механического техникума Ирина Дворник.

По материалам видеосюжета ТК «ЛОТ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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