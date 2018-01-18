В «ДНР» запускают станции мобильного оператора Life под «Феникс» . Новости

В «ДНР» в среду, 17 января, в целях расширения объема сети и качества связи оператора «Феникс» запустили первую из 300 базовых станций «национализированного» мобильного оператора Life. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «министр связи ДНР» Виктор Яценко.

«Нагрузка колоссальная. Решать мы эту задачу уже начали. Мы запустили первую базовую станцию из сегмента сети Life ("национализированного оператора связи", – прим.) в контуре оператора "Феникс"», – говорит он.

По его словам, расширять сеть мобильной связи в «ДНР» активно начали в 2017 году. «Мы потенциально располагаем емкостью более 300 базовых станций, и мы постараемся, насколько это возможно в короткие сроки запустить все базовые станции бывшего Life "Астелита" уже в сегменте и контуре нашего республиканского оператора "Феникс"», – заявил Яценко.

Он добавил, что запустить базовые станции Life планируют в течение месяца. «Один месяц – это тот период, который нам необходим, чтобы стабилизировать работу и адаптировать работу нашего оператора под этот колоссальный наплыв абонентов. На сегодняшний день от 25 тыс. в день новых абонентов», – сказал «министр».

Как сообщалось ранее, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о рейдерском захвате оборудования Vodafone в «ДНР». Позже появилось заявление «главы ДНР» Александра Захарченко, что на этом мобильном операторе могут ввести «внешнее управление». До этого еще один заместитель министра МинВОТ Юрий Гримчак рассказал о том, что оператор Vodafone может возобновить работу на неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей при одном условии – оплата налогов в бюджет Украины. В компании Vodafone отметили, что «национализировать» их оборудование могли в «Л/ДНР» уже давно, но на базовых станциях оператора отсутствует часть необходимого для полноценной работы оборудования.

Напомним, Vodafone физически не поддерживает свои станции на неподконтрольных территориях, сеть работает автономно. В результате, сбои в работе МТС в «ДНР» – уже регулярны. Аналогичная ситуация и в «ЛНР».

При этом представители оператора «Феникс» отмечают, что услуги Vodafone в «ДНР» хоть и нестабильны, но нужны «республике», так как собственные сети «Феникса» пока не в состоянии обслуживать миллион пользователей Донецка и Макеевки.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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