Из колонии «ЛНР» освободили заключенного. Новости

Сегодня, 18 января, из «Луганской народной республики» на подконтрольную Украине территорию вернули мужчину, который отбывал наказание в колонии «ЛНР». Встреча с ним состоялась на КПВВ «Станица Луганская». Теймураз Нихотин (на фото) отсидел 9,5 лет за ограбление.

Он рассказал, как это – быть в исправительной колонии «ЛНР». «Туда не доходит совершенно ничего осужденным. Кто привозит передачки, они этим питаются. Кормят обычной кашей и вода с картошкой. Не пропеченный хлеб второго сорта», – поделился бывший заключенный.

По словам Теймураза, заключенных бьют, не всех – выборочно. Его били тоже.

Мужчину должны были освободить в мае 2017 года. Однако там его продолжали держать в тюрьме без каких-либо пояснений.

Теперь мужчина на воле. Его встретила жена и вместе они планируют поехать домой в Киев. «Это был не легкий процесс. Я обращалась к Уполномоченному по правам человека и в другие инстанции. Везде получала один и тот же ответ. Везде говорили, что просто заносят нас в списки и все, никакого результата. Единственный результат, которого мы добились, благодаря правозащитникам», – рассказала жена Теймураза Элеонора Рыбалко.

По словам руководителя «Восточной правозащитной группы» Павла Лисянского, была проведена адвокационная кампания по освобождению Теймураза из мест лишения свободы. «Был сделан отчет, были сделаны статьи, опубликованные в международных СМИ. Проводились переговоры с так называемыми "чиновниками" управлений исполнения наказаний на неподконтрольной территории. Т.е. целый комплекс проблем», – сказал он.

Павел Лисянский сообщил, что в колониях неподконтрольной Донетчины по состоянию на сегодня, находится более 9 тыс. украинцев, а в неподконтрольной Луганщине таких более 6,5 тыс.

По материалам видеосюжета ТК «ЛОТ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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