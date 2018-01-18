«Миф»: фильм о погибшем на Донбассе оперном певце выйдет в прокат в феврале. Новости

Компания «ФОР-ПОСТ» представила Госкино черновой монтаж документального фильма «Миф» о жизни и смерти Василия Слепака, который был украинским оперным певцом с мировым именем и уникальным голосом. Он погиб в ходе боевых действий на востоке Украины в рядах добровольцев. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба Госкино Украины.

Режиссерами картины является Леонид Кантер и Иван Ясной, продюсерами – Екатерина Мизина и Александр Дриз. В фильме сочетаются документальные кадры и анимация, которую создал украинский карикатурист Юрий Журавель.

Проект «Мифа» стал одним из победителей 10 конкурсного отбора Госкино. Сумма государственной финансовой поддержки этого фильма составляет 620 тыс. грн., при общей стоимости производства 1 млн 577 тыс. 282 грн.

Сообщается также, что съемки проходили с августа 2016 года по апрель 2017 года, в Париже, Львове и на фронте (Светлодарская дуга).

В широкий кинотеатральный прокат в Украине «Миф» выйдет 8 февраля. В рамках промотура съемочная группа посетит 19 украинских городов.

Для справки: Василий Ярославович Слипак родился 20 декабря 1974 года во Львове. Украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы. Он более 19 лет прожил во Франции, сделал блестящую карьеру. Но когда началась война на dостоке, взял себе позывной «Миф» и поехал защищать Донбасс. Когда возвращался во Францию, занимался волонтерством, собирал помощь для украинской армии.

29 июня 2016 года он погиб. Василий Слипак ценой собственной жизни спас товарищей. Украинские защитники отбили атаку незаконных вооруженных формирований на пгт. Луганское (Бахмутский район Донецкая область) со стороны города Дебальцево и перешли в контрнаступление, оттеснив противника из двух укрепленных позиций на высотах вблизи с. Логвиново.