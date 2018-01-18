В «ДНР» не дали гарантий безопасности для восстановления связи Vodafone, - МинВОТ. Новости

Стали известны причины отсутствия мобильной связи и состояние функционирования комплекса технических средств телекоммуникаций и сооружений связи ЗАО «ПФ Украины» (Vodafone) на временно неподконтрольной территории Донбасса. Об этом сегодня, 18 января, сообщает пресс-служба Министрества по вопросам оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ).

«Как известно, отсутствие мобильной связи на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, по информации руководства Vodafone, было вызвано повреждением телекоммуникационных сетей в районе н.п. Еленовка, Донецкой области (НКТ*) и у г. Счастье, Луганской области (НКТ). По информации центрального офиса СММ ОБСЕ, специальная мониторинговая миссия была готова содействовать проведению аварийно-восстановительных работ на указанных территориях, впрочем, заявки от Vodafone 15.01.2018 года еще не поступало. В этот же день по координации МинВОТ, представители СММ ОБСЕ связались с Общим центром по координации и контролю (СЦКК) и ускорили поступление необходимой заявки», – поясняется в сообщении.

Далее, 17 января, по информации СЦКК у Счастья, Луганской области, были начаты работы по восстановлению сетей мобильной связи на территории отдельных районов Луганской области. В то время как гарантий безопасности на выполнение ремонтно-восстановительных работ на территории отдельных районов Донецкой области от представителей незаконных вооруженных формирований получено не было. Этот вопрос прорабатывается представителями офиса СММ ОБСЕ. Уточняется, что 18 января выполнение ремонтных работ у Счастья было продолжено.

«Во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений 17 января рассматривался вопрос неправомерных действий оператора мобильной связи Vodafone в отношении граждан, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей. Представители компании заверили, что после восстановления сетей жители неподконтрольных территорий смогут пользоваться связью Vodafone. При этом специальных тарифов для них не будет, а расходы, которые несут сегодня пользователи сети, компания обещает возместить, сделав перерасчет (справочно: сетью Vodafone на территории ОРДЛО* пользуются почти 2 млн абонентов)», – сообщает пресс-служба МинВОТ.

МинВОТ считает, что отсутствие гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ, для осуществления ремонтно-восстановительных работ сети Vodafone является еще одним подтверждением спланированных действий Российской Федерации. «РФ пытается подчеркнуть собственную значимость в работе СЦКК и преследует несколько целей. Во-первых, РФ стремится заставить Украину вести переговоры о гарантиях безопасности для ремонтных бригад вдоль линии соприкосновения с незаконными вооруженными формированиями, предоставив таким образом им право субъектности. Во-вторых, РФ осуществляет множество шагов для прекращения связей с гражданами Украины на временно неподконтрольных территориях. Тогда как правительство Украины делает все возможное, чтобы такие связи сохранились и укреплялись. Кроме того, есть и экономическая составляющая, ведь за четыре дня отсутствия сети Vodafone в ОРДЛО продажа карточек местного оператора связи вырос на 20%», – уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» заявили, что продолжит ли мобильный оператор Vodafone свою работу в «ДНР» или его «национализируют», должны решить на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

Как сообщалось ранее, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о рейдерском захвате оборудования Vodafone в «ДНР». Позже появилось заявление «главы ДНР» Александра Захарченко, что на этом мобильном операторе могут ввести «внешнее управление». До этого еще один заместитель министра МинВОТ Юрий Гримчак рассказал о том, что оператор Vodafone может возобновить работу на неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей при одном условии – оплата налогов в бюджет Украины. В компании Vodafone отметили, что «национализировать» их оборудование могли в «Л/ДНР» уже давно, но на базовых станциях оператора отсутствует часть необходимого для полноценной работы оборудования. В «ДНР» после увеличения нагрузки на сеть «Феникса» в связи с неработающим Vodafone заявили о запуске базовых станций «национализированного» мобильного оператора Life.

Напомним, Vodafone физически не поддерживает свои станции на неподконтрольных территориях, сеть работает автономно. В результате, сбои в работе МТС в «ДНР» – уже регулярны. Аналогичная ситуация и в «ЛНР».

При этом представители оператора «Феникс» отмечают, что услуги Vodafone в «ДНР» хоть и нестабильны, но нужны «республике», так как собственные сети «Феникса» пока не в состоянии обслуживать миллион пользователей Донецка и Макеевки.

*Сокращения: НКТ временно неподконтрольная украинской власти территория, ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей