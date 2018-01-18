Есть усталость от потребности Украины в поддержке, – «Восток-SOS» о помощи ЕС Донбассу. Новости

В 2018 году материальная поддержка благотворительных организаций и проектов на Донбассе со стороны международных доноров сократится – финансирование некоторых программ будет остановлено. Об этом сообщил координатор благотворительного фонда «Восток-SOS» Вячеслав Лихачев (на фото).

В 2017 году такой поддержки уже было меньше, чем в 2016 году. По словам Лихачева, причина в том, что есть некоторая усталость от необходимости постоянно вкладывать в Украину ресурсы. «Причина, к сожалению, банальная. Есть усталость от фоновой потребности Украины в поддержке. Есть некоторая смена европейской повестки дня. То, что было на первых полосах газет в 2014-2015 годах, отошло на последние или вообще ушло из новостей, является каким-то таким фоном. Европейский благотворитель, европейский налогоплательщик, потому что, зачастую, это государственные программы, меньше понимает, почему надо вкладывать деньги в Украину, если есть проблемы, например, сирийских беженцев в Европе. Более актуальная гуманитарная для них проблема, потому что они видят это каждый день», – сказал он.

Кроме того, как считает координатор БФ «Восток-SOS», есть некоторая неудовлетворенность тем, как украинское государство работает с деньгами международных фондов, есть определенные претензии по этому поводу. «Есть некоторые претензии к украинской коррупции и отсутствие уверенности, что все деньги, которые будут выданы государству, дойдут непосредственно до объектов инфраструктуры, до адресатов. Это – естественный процесс, на который нам повлиять сложно», – отметил Вячеслав Лихачев.

По материалам видеосюжета ТК «ЛОТ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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