Подготовка к новой войне: Россия отреагировала на принятие закона о реинтеграции Донбасса. Новости

В Министерстве иностранных дел (МИД) России отреагировали на принятие Верховной Радой Украины сегодня, 18 января, во втором – окончательном – чтении законопроекта «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Об этом сообщается в комментарии МИД РФ.

«С момента одобрения в первом чтении (6 октября 2017 г.) этот документ, хотя и подвергся определенным коррективам, но сохранил главную нацеленность – законодательно подтвердить линию Киева на решение "проблемы Донбасса" силовым путем. В частности, объявлено о переформатировании т.н. антитеррористической операции в войсковую и передаче ее управления военным, которым будут подчинены все остальные силовики. В этих целях будет создан утверждаемый Президентом Украины некий "объединенный оперативный штаб", который получит возможность планировать и задействовать вооруженные силы против мирного населения на всей территории страны, и необязательно только на юго-востоке. Причем без формального введения военного положения. По сути, П.А.Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства. Иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя», – считают в МИД России.

Российские дипломаты также решили, что таким образом власть Украины хочет переложить вину на Россию за ситуацию на Донбассе.

«Результат нынешнего украинского "законотворчества" полностью противоречит Минским соглашениям, которые являются общепризнанной и безальтернативной основой урегулирования конфликта на Украине. Ни о какой "реинтеграции" речь не идет. Напротив, все делается для того, чтобы еще больше расколоть Украину и оттолкнуть от себя проживающих в Донбассе граждан. Киев хоронит достигнутые в Минске договоренности и весь имеющийся механизм поиска взаимоприемлемых решений по преодолению внутриукраинского кризиса, включая и "нормандский формат"», – говорится в комментарии.

Ранее сообщалось, что закон о реинтеграции Донбасса не выводит полномочия президента за рамки Конституции Украины. Такую позицию высказал представитель БПП, секретарь комитета ВР по нацбезопасности Иван Винник.

Ранее сообщалось, что сегодня, 18 января, Верховная Рада проголосовала за принятие в целом законопроекта №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

Напомним, законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (т.н. законопроект о реинтеграции Донбасса) был подан в Верховную Раду президентом Украины Петром Порошенко 4 октября 2017 года.

6 октября законопроект № 7163 был принят Радой в первом чтении. Однако текст законопроекта был направлен в парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны на доработку. 17 ноября члены профильного комитета, рассмотрев более 600 поправок, утвердили обновленный текст законопроекта и направили его в Верховную Раду с рекомендацией проголосовать в целом за законопроект во втором чтении.

Ранее сообщалось, что в проект закона о реинтеграции Донбасса подано около 2500 поправок, объем самого законопроекта составлял 14 страниц, а поправок подано на 800 страницах.

Доработанный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря 2017 года. Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса 16 января. Из предложенных 673 поправок за почти депутатам удалось рассмотреть 481 из них.

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