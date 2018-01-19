Усыновление в «ЛНР»: нюансы и уголовная ответственность. Новости

В «ЛНР» процесс усыновления начинается не со знакомства с ребенком, а со сбора необходимого пакета документов, который подается на рассмотрение специальной комиссии. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов рассказала «начальник управления по делам семьи и детей министерства труда и соцполитики ЛНР» Юлия Назаренко.

«Ребенок, который остался по тем или иным причинам сиротой, определяется в банк данных детей, которые подлежат усыновлению. Таких детей у нас сегодня 243 человека. На сегодняшний день зарегистрированных потенциальных усыновителей 48 человек, которые готовы принять детей, но требование у всех одно – возраст ребенка от 0 до 3-х лет. Таких детей очень мало», – говорит она.

По ее словам, ознакомиться с анкетами этих детей можно в специальном разделе сайта «министерства труда и соцполитики ЛНР», но знакомство с ребенком разрешат только после прохождения комиссии по усыновлению.

Когда же усыновление одобрят, родителям выдадут на ребенка новые документы, на которые распространяется тайна усыновления. «Когда человек усыновляет ребенка, он получает все права родителя. После того, как получили новое свидетельство о рождении, слово "усыновление" забывается. Тайна усыновления является тайной, разглашение тайны усыновления – уголовно наказуемо», – сказала Назаренко.

Она добавила, что в 2017 году в «ЛНР» новые семьи обрели 17 детей-сирот.

Перечень документов, которые должны собрать кандидаты в опекуны/попечители/приемные родители и родители-воспитатели:

заявление (от супругов – совместное заявление, подписанное обоими супругами);

справка о доходах за последние 6 месяцев или копию декларации о доходах за последние 6 месяцев, заверенная в установленном порядке;

документ, подтверждающий право собственности или пользования жилым помещением;

копия свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);

копия паспорта;

заключение о состоянии здоровья кандидата по утвержденной форме;

справка от нарколога и психиатра в отношении лиц, проживающих вместе с заявителем;

справку о наличии или отсутствии судимости заявителя, выданную «органами внутренних дел ЛНР» по месту жительства заявителя;

письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи, проживающих вместе с лицом, которое желает принять ребенка – сироту, ребенка, оставшегося без попечения родителей. Письменное согласие заверяется нотариально или пишется собственноручно в присутствии должностного лица, осуществляющего прием документов (о чем делается отметка на заявлении с указанием фамилии, имени, отчества, подписи должностного лица и даты);

справка о прохождении курса обучения по воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кандидаты в опекуны/попечители, временные опекуны/попечители, которые являются родственниками ребенка, освобождаются от необходимости прохождения курсов обучения по воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщалось ранее, в 2017 году в «ЛНР» создали электронный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, и рассказали, кого можно усыновить из двух тысяч несовершеннолетних, которые якобы находятся на попечении «государства».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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