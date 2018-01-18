Переселенец из Донбасса представил свои фильмы о войне в Днепре (Фото). Новости

Переселенец из Донецка Юрий Кочкаров представил в Днепре свои фильмы о войне – «Глаза Донбасса» и «Война женского рода».

Юрий рассказывает, что, когда приезжал в Днепр в 2015 году, узнал об исторической фигуре Дмитрия Ивановича Яворницкого. Ему настолько понравился дом-музей, что некоторые эпизоды фильма режиссер снимал именно здесь. С тех пор его с сотрудниками музея связывают крепкие отношения. Неслучайно именно здесь Юрий представил свои фильмы.

Фото: скриншот видео

«Войну женского рода» мы поставили при поддержке Фундации прав ребенка, Института международных связей, за средства Министерства иностранных дел Германии. А «Глаза Донбасса» мы не смогли поставить "полным метром" – не нашли ресурсов. Но решили поставить "коротким метром". Благодаря тому, что посольство Великобритании, Украины и ПРООН обеспечили нам оператора, за 3 дня мы сняли 6-минутный фильм», – рассказывает Юрий о своих кинолентах.

«Глаза Донбасса» – это история о двух маленьких жителях Луганска – Саше и Маричке, которые только подружились и много мечтали. Но после начала войны семья мальчика уехала из родного города, а родные девочки – остались. Такой жизненный путь, на самом деле, пришлось пройти многим людям. Но режиссер считает, что об этом очень мало рассказывают.

Идея этого фильма прежде всего – информирование. Юрий уверен, что именно с помощью кино можно делать это более результативно. «Хочется доносить людям ту информацию, которая на сегодня ограничена. В 2014 году Донбасс был "демонизирован". К большому сожалению, многие люди считают, что там все сепаратисты и называют его отдельной территорией. В своих фильмах я резвенчиваю этот миф», – поясняет он.

Лента «Война женского рода» рассказывает истории нескольких женщин-переселенок из Донбасса и Крыма. У каждой свои переживания и аргументы почему они не смогли или не захотели остаться в родных краях.

Фото: кадр из фильма, скриншот видео

Фильм содержит как документальные кадры, так и игровые. В нем задействованы как реальные переселенцы, так и актеры. Самая младшая из них – Ольга Стефанюк. Она сыграла в обеих лентах. Правда, маленькая актриса стесняется давать интервью, поэтому за нее говорит мама. «Донбасс – это наш край, но, к сожалению, сейчас он не с нами. Мне понравилось, что моя дочь будет принимать участие и рассказывать людям о том, что происходит», – рассказывает Оксана Стефанюк.

Юрий Кочкаров признался, что теперь, когда попробовал снимать фильмы, не хочет оставлять кинопроизводство, и имеет творческие планы на будущее. «Есть планы снимать комедии, когда уже не будет войны», – делится переселенец.

Напомним, история одиннадцатилетнего мальчика из села Гнутово (подчиненному пгт Талаковка, входящему в Кальмиусский район Мариуполя, Донецкая обл.) потрясла мировое киносообщество. Полнометражная лента датского режиссера «Удаленный лай собак» стала победителем международного фестиваля документальных фильмов в Амстердаме.

По материалам «Новости 11 канал». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: