В «ЛНР» заявили о гибели в Краматорске луганского представителя в СММ ОБСЕ . Новости

Представитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ погиб в Краматорске (Донецкая обл.). Об этом заявили сегодня, 18 января, в представительстве «ЛНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК), пишут местные интернет-ресурсы.

«Как стало сегодня известно, в городе Краматорске трагически погиб представитель Луганской команды СММ ОБСЕ в Украине Виталий Андреевич Зара. Представительство Луганской народной республики в СЦКК выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия, коллегам и главе СММ ОБСЕ на Украине послу Э. Апакану», – говорится в сообщении представительства «ЛНР».

Позднее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила, что ее наблюдатель погиб в ДТП в Краматорске сегодня утром. Об этом сообщили в пресс-службе миссии. «СММ подтверждает, что сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня утром, 18 января, в Краматорске (Донецкая обл.) произошло смертельное ДТП. Авария произошла по дороге в сторону моста, напротив Сада Бернацкого, ее участниками стали грузовая «Газель» и автомобиль одной из служб такси города. По предварительным сведениям, около 6 утра водителя автомобиля марки «Ланос» занесло на повороте, где он вылетел на встречную полосу. Там в легковой автомобиль врезался грузовой автомобиль «Газель».

Водитель «Ланоса» был травмирован, а пассажира, который находился на переднем сиденье, ударной силой выбросило на проезжую часть. Он умер на месте.