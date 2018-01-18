В Краматорске появился «технический гейзер» (Фото). Новости

Сегодня, 18 января, в пос. Малиновка (Славянский район, Донецкая обл.) произошла авария на водоводе технической воды, из-за чего часть Краматорска (Донецкая обл.) осталась без питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба КПК «Краматорский водоканал».

«Прекращена подача питьевой воды от фильтровальной станции города в районы, расположенные по улицам в периметре: от бул. Краматорского до Тихого, от ул.Дружбы до ул.Центральная, а также пос.Новый Свет, Ивановка, Малотарановка и прилегающие районы», – говорится в сообщении.

Ремонтная бригада водоканала начала работы по ликвидации аварийной ситуации на водопроводе технической воды вблизи поселка Малиновка. По информации, предоставленной директором КПП «Краматорский водоканал» Александром Спильчаком, сброс столба воды на участке технического водопровода, на котором произошла авария, завершен. «Сейчас ремонтная бригада в плановом режиме выполняет восстановительные работы на водоводе диаметром 1200 мм. На утро вода уже должна появиться в домах краматорчан», – говорится в сообщении пресс-службы.