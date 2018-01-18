Вместо Минска - Астана: Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу. Новости

Президент США Дональд Трамп предлагает перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине, достигнута договоренность работать в этом направлении. Об этом сегодня, 18 января, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (на фото), сообщает российский «Интерфакс».

«Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Он (Дональд Трамп – прим.) говорит: "Давай в другом месте (проведем – прим.)". Я говорю: "Давайте"», – сказал Назарбаев на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совета безопасности ООН.

«Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать», – добавил президент Казахстана.

«Минские договоренности зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить на Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию. Этого взаимопонимания сегодня нет», – сказал Назарбаев.