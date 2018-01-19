В «ДНР»: Захарченко рассказал о своих выборах осенью 2018 года. Новости

«Глава ДНР» Александр Захарченко еще не готов озвучить свою программу на выборы, которые должны состояться в ноябре 2018 года. Об этом пишет местная газета.

«В интернет-сообществе ходят разные мнения. Я читал эти статьи и высказывания. Приятно удивлен, что выборы в Донецкой народной республике вызывают ажиотаж у многих известных блоггеров. Выборы будут. В установленном законом порядке – осенью 2018 года. Захарченко не продлевает себе срок полномочий на год, как пишут "эксперты"», – сказал Захарченко, под «экспертами» имея в виду внутреннего «оппозиционера» Александру Ходаковского.

Он напомнил, что согласно недавно принятых «парламентом» изменений в «конституцию ДНР» увеличится срок каденции «главы ДНР» с четырех до пяти лет, но это будет «после следующих выборов». «Глава Донецкой народной республики будет избираться не на четыре года, а на пять лет. И Захарченко идет на выборы в 2018 году», – констатировал он.

Что касается своей предвыборной программы, «глава ДНР» сказал, что «об этом говорить несколько рано». «Всю мою программу видно сейчас – это развитие экономики и повышение уровня жизни населения. Работы – непочатый край! Ближе к выборам с моей программой смогут ознакомиться все желающие», – заключил он.

Напомним, 28 декабря в Донецке принята резолюция поддержать кандидатуру Александра Захарченко на пост «главы ДНР», выборы которого должны состояться в ноябре 2018 года.

При этом, ни один прогноз внутреннего «оппозиционера» Александра Ходаковского относительно выборов «главы ДНР» не сбылся: в декабре он предвещал, что выборов 2018 года в «ДНР» не будет, что Захарченко продлит себе срок до 5 лет уже в декабре 2017-го, что в «ДНР» состоится переворот, подобный «ЛНР» и пр.

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