«Мэр» Донецка начал играть на стоимости трамваев. Новости

«Мэр» Донецка, доказывая эффективность выпуска трамваев в «ДНР», начал исходить из стоимости двух- и трехвагонных трамваев российского производства.

«Совместно с министерством промышленности и торговли мы рассматриваем возможность организации выпуска трамваев на базе одного из донецких заводов. Судя по тем данным, которыми мы располагаем, эта идея имеет право на жизнь», – сказал Кулемзин в интервью местной газете.

При этом с декабря не могут определить затратность проекта. «Сейчас специалисты занимаются расчетами, после чего станет ясно, насколько финансово затратен данный проект. По предварительным оценкам, могу сказать: выпуск трамваев в республике может обходиться в разы дешевле, чем их покупка за ее пределами, где цена колеблется от 60 млн до 100 млн руб.», – заявил в январе «мэр», умолчав, что указал стоимость двух- и трехвагонных трамваев.

Как сообщал Кулемзин в ноябре 2017 года, на обновление парка городского транспорта (трамваи, троллейбусы и автобусы) средств нет, а машины российского производства поставляются на платной основе. «По понятным причинам, закупка транспорта на Украине невозможна. Российские же производители выпускают трамваи, состоящие из двух-трех вагонов и скорее напоминающие мини-поезда. Их стоимость составляет от 60 до 100 млн руб. Для нас приобретение такого транспорта пока не по карману», – сказал «мэр».

По его же информации, стоимость «одновагонных» российских троллейбусов колеблется между 10 и 20 млн руб.

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