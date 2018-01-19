США обратились к РФ с призывом вернуть российских офицеров в СЦКК. Новости

Миссия США при ОБСЕ призвала РФ вернуть своих представителей в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе. Об этом 18 января на заседании Постоянного совета Организации в Вене (Австрия) сообщил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен, передает пресс-служба американской миссии при ОБСЕ.

«Соединенные Штаты призывают Российскую Федерацию отменить свои односторонние действия и вернуть своих представителей в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК)», – сказал Кемиен.

По его словам, СЦКК способствовал установлению временных «окон тишины» с прекращением огня и созданием зоны безопасности вокруг критической инфраструктуры. Эти «окна тишины» важны для проведения ремонтных работ коммунальными учреждениями.

«Соединенные Штаты вновь обращаются с призывом к Российской Федерации как к виновнику этого конфликта, чтобы РФ отдала приказ командованию силами, которые она вооружает, обучает, ведет и борется вместе с ними, для полного прекращения огня», – сказал дипломат.

Также он призвал отвести вооружение от линии соприкосновения, и отвести свои силы. Таким образом, по мнению Кемиена, будет устранена опасность, созданная конфликтом, для гражданского населения, попадающего под перекрестный огонь.

Ранее сообщалось, что российские офицеры из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) покинули «ДНР», 19 декабря 2017 года они пересекли границу с Украиной и вернулись в РФ.

Отметим, что в состав СЦКК входили представители Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил РФ – 75 офицеров, которые меняются каждые три месяца. На начальном этапе в СЦКК входили и представители «ДНР» «ЛНР».

Министерство иностранных дел Украины возмущено односторонним решением Российской Федерации о выводе 19 декабря военнослужащих Вооруженных сил РФ из состава СЦКК.

Читайте также: