В «ДНР» рассказали о количестве больных корью. Новости

В «ДНР» медики выявили корь у двоих детей, которые якобы вернулись с подконтрольной украинским властям территории. Об этом 18 января сообщила «начальник отдела охраны материнства и детства министерства здравоохранения ДНР» Наталья Скворцова, передают местные интернет-ресурсы.

«На сегодняшний день на территории ДНР зарегистрировано 2-е детей, которые заразились корью на территории Украины. Очаг заражения локализован: определен круг контактировавших с больными лиц, за каждым ведется эпиднаблюдение», – сказала Скворцова.

По ее словам, всего в «ДНР» зафиксировано 20 случаев заболевания. Как утверждает Скворцова, ситуация находится под полным контролем медиков.

Напомним, что на 16 января в «Донецкой народной республике» было зафиксировано 6 случаев заболевания корью.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжается вспышка кори – до сих пор регистрируются новые случаи, в том числе среди взрослых. В Донецкой области первыми заболели корью жители Константиновки. Позже, в общеобразовательной школе №6 Покровска (до переименования – Красноармейск) с 15 по 19 января был объявлен карантин в связи со случаем заболевания корью одного из школьников. 15 января первый случай заболевания корью был зафиксирован в Родинском (Донецкая обл.).

В Луганской области корью заболели сын и отец. Вирус был завезен из Одесской области.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что среди жителей Украины, которые заболели корью, 86% не были вакцинированы.

По словам председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, в Донецкой области корь есть, но уровень заболеваемости ниже среднего и в области существует реальная напряженность в связи с распространением болезни. Пока в области на карантин закрыта только одна школа – в Покровске.

Донецкой области не грозит эпидемия кори. Об этом заявил директор департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Юрий Узун.

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