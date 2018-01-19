В Запорожье мужчина обеспечивал связь «Л/ДНР» с РФ (Фото, Видео). Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией заблокировали в Запорожье работу нелегального телекоммуникационного комплекса. Об этом 18 января сообщил пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель областного центра наладил на базе собственного автомобиля функционирование комплекса нелегального телекоммуникационного оборудования. Мужчина с помощью технологии IP-телефонии в обход международных центров коммутации осуществлял маршрутизацию трафика, который направлялся в сети украинских операторов мобильной связи под видом местных телефонных разговоров.

Сотрудники спецслужбы установили, что для усложнения обнаружения действия оборудования злоумышленник постоянно перемещался по городу. Сам комплекс состоял из специализированных технических средств и более чем 20-ти мобильных терминалов с установленным специальным программным обеспечением.

По имеющимся данным, значительная часть трафика, в том числе по закрытым каналам связи, поступала из временно неподконтрольных районов Донбасса в РФ и в обратном направлении. СБ Украины проверяет возможное использование этих каналов участниками незаконных вооруженных формирований «ДНР/ЛНР» для переговоров со своими российскими кураторами.

Во время обыска автомобиля оперативники СБ Украины обнаружили программно-аппаратный комплекс и направили его на экспертизу. Открыто уголовное производство по ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Читайте также: