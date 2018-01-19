Важно, что этот закон приняли: Кравчук о деоккупации Донбасса. Новости

Закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», принятый в Верховной Раде 18 января, позволит отстаивать Украине права в международных судах в исках против российской агрессии. Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Важно, что этот закон приняли. Он более точно отзеркаливает ту ситуацию, которая на самом деле есть на Донбассе. Потому что до сегодня было так: практически одно, а фактически и теоретически – другое. Там, где война, было АТО. Название и ситуация не соответствовали реальной действительности», – говорит он.

По его словам, надо было изначально ситуацию на Донбассе называть не АТО, а необъявленная война, но лучше принять закон поздно, чем никогда. «АТО имеет точное название… Поэтому, это хорошо, с формальной точки зрения, но это не формальное дело, потому что, когда нам придется судится с Россией, а я уверен, что придется, нам понадобится официальная трактовка, и эта официальная трактовка в законе есть – Россия названа страной-агрессором», – считает Кравчук.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом.

Напомним, законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (т.н. законопроект о реинтеграции Донбасса) был подан в Верховную Раду президентом Украины Петром Порошенко 4 октября 2017 года.

6 октября законопроект № 7163 был принят Радой в первом чтении. Однако текст законопроекта был направлен в парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны на доработку. 17 ноября члены профильного комитета, рассмотрев более 600 поправок, утвердили обновленный текст законопроекта и направили его в Верховную Раду с рекомендацией проголосовать в целом за законопроект во втором чтении.

Ранее сообщалось, что в проект закона о реинтеграции Донбасса подано около 2500 поправок, объем самого законопроекта составлял 14 страниц, а поправок подано на 800 страницах.

Доработанный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря 2017 года. Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса 16 января. Из предложенных 673 поправок за почти депутатам удалось рассмотреть 481 из них. Рассмотрение законопроекта №7163 продолжили 17 января, а принять окончательно планировали и приняли в четверг, 18 января.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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