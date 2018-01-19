Сводка из зоны АТО за 18 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 2 обстрела украинских позиций, 1 украинский военнослужащий при проведении инженерных работ на донецком направлении получил боевую травму. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Военные медики характеризуют состояние его здоровья как удовлетворительное. Об этом сегодня, 18 января, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник вел огонь из минометов калибром 82 мм по опорным пунктам вблизи Счастья. Также из миномета калибром 120 мм были обстреляны позиции в районе населенного пункта Луганское.

В «ДНР» сообщают, что «общее количество примененных ВСУ боеприпасов по территории Донецкой народной республики – 90 единиц. За сутки зафиксировано 4 факта нарушения режима прекращения огня со стороны украинской армии. Наибольшее число обстрелов пришлось на донецкое направление».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 4 раза обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы сел Логвиново, Веселая Гора и Веселогоровка. Огонь велся из артустановок калибром 122 мм, минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП».