Солист Львовской оперы рассказал, что собирал деньги пострадавшим на Донбассе. Новости

Кошельки для сбора средств пострадавшим от конфликта на Донбассе действительно были зарегистрированы артистом Львовского театра оперы и балета Николаем Санжаревским. Об этом сам артист рассказал в эфире «5 канала».

Солист признался, что путешествовал страницами «Антимайдана» в соцсетях во время Революции достоинства и открывал электронные кошельки для сбора денег в начале боевых действий на востоке Украины. Но после 2014 года эту деятельность прекратил. «Я считал, что резкий переход к евроинтеграции для экономики нашей страны того времени, он приведет к негативным последствиям», – сказал Санжаревский.

Рассказал он и об электронных кошельках. «Электронные кошельки, о которых идет речь, действительно были зарегистрированы мной. Я их регистрировал с целью помочь тем, кто страдает от конфликта», – объяснил артист.

«Мои добрые намерения были использованы определенными людьми совсем не в тех целях», – добавил он.

Как сообщил пресс-секретарь СБУ во Львовской области Олег Александров, Николай Санжаревский после публикации статьи о нем пришел на беседу к следователю, а затем в присутствии артиста был произведен обыск в его доме.

Отметим, что имя артиста уже появилось в базе «Миротворец».

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины вечером 16 января провели обыски в квартире солиста Львовской оперы Николая Санжаревского. Артиста публично обвинили в поддержке «Л/ДНР», в частности, в том, что поддержку «республикам» он откровенно показал на своей странице в соцсети. Также он подозревается в том, что занимался сбором денег для сепаратистских организаций через WebMoney.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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