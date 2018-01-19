Не важно, когда началась оккупация на Донбассе, важно, что она признана, – Кравчук. Новости

Закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», принятый в Верховной Раде 18 января, признает факт российской агрессии на Донбассе – это его главная суть. Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Практически, если брать, не важно, когда началась оккупация – во вторник, или в четверг. Факт оккупации признан, факт агрессии – назван. Это важно», – говорит он.

По его словам, мировое сообщество понимает, что для решения любого вопроса должно прийти время и созданы определенные предпосылки. «Сейчас такие предпосылки созданы, и хорошо, что Верховная Рада ними воспользовалась и приняла закон... История и факты свидетельствуют, что поблажек не должно быть в политике, когда есть агрессия, война и враг на твоем пороге. Ты должен защищать свою землю и убивать врага», – считает Кравчук.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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