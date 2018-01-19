Хоть в Антарктиде: Реакция Минска на предложение о переносе переговоров по Донбассу. Новости

Успех переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе напрямую зависит от заинтересованности сторон в прекращении кровопролития, а не от места проведения переговоров. Об этом сегодня, 19 января, рассказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей (на фото), передает пресс-служба МИД Беларуси.

«Стоит напомнить: не Беларусь напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран "нормандской четверки" высказали просьбу к президенту А. Лукашенко принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта», – отметил Макей.

«В отличие от других, Беларусь за лаврами миротворца не гонится. Но: это конфликт в нашей семье, в нашем регионе, и мы кровно заинтересованы в его разрешении. Мы – не участники переговоров, но президент Республики Беларусь неоднократно предлагал различные варианты урегулирования этого кризиса, в том числе готовность обеспечить контроль белорусскими миротворцами украинско-российской границы и линии соприкосновения», – добавил он.

В МИД считают, что вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров. «Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе. Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны, а также якобы "сторонние", но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития», – считает министр иностранных дел Белоруссии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предлагает перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

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