На Крещение у водоемов Донетчины дежурят спасатели (Фото). Новости

19 января в Украине отмечается один из крупнейших церковных праздников – Крещение Господне. Традиционно в этот день православные люди освящают воду, а также купаются в естественных водоемах. Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области организовали временные спасательные посты в местах массового проведения мероприятий. Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой обл.

Всего на территории области функционирует 39 таких постов, на дежурство привлечены 145 человек личного состава и 31 единица техники. Кроме спасателей, у полыней дежурят медицинские сотрудники и представители местных органов власти.