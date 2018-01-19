На трассе «Макеевка-Донецк» столкнулись два автомобиля и автобус. Новости

В «ДНР» 18 января на пересечении Донецкого шоссе и ул. Фонтанной в Макеевке произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».
В сообщении говорится, что 18 января водитель автобуса, следующего по маршруту «Донецк – Макеевка», допустил столкновение с легковым авто. Последний, в свою очередь, столкнулся с припаркованной машиной. Во время ДТП пострадал водитель припаркованного авто, его госпитализировали в больницу Макеевки.
Ранее об этой аварии сообщали пользователи соцсетей.
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