В «ДНР» и «ЛНР» местные операторы на сотни тысяч увеличили число абонентов. Новости

С 11 января, после отключения мобильной связи Vodafonе, в «ДНР» и «ЛНР» ажиотаж на покупку сим-карт местных операторов. В «республиках» заявили местным интернет-ресурсам об увеличении числа абонентов на сотни тысяч.

Как сегодня, 19 января, сообщил генеральный директор «госпредприятия ДНР» «Почта Донбасса» Денис Неудачин, с 11 января почтовые отделения «республики» работают в «чрезвычайном режиме». «Порядка 100 тысяч стартовых пакетов республиканского мобильного оператора было реализовано за минувшую неделю и, судя по всему, это еще», – сказал он.

По словам замдиректора предприятия «Луганские коммуникации» Эдуарда Егорова, в «ЛНР», по данным на 15 января, было продано до полумиллиона сим-карт «Лугаком», но не всеми ними пользуются. «Активных абонентов, ту цифру, которую мы озвучивали, мы перевалили за 300 тысяч. За последние три дня у нас активная абонентская база увеличилась на 20%, и это количество растет. Это и те люди, которые какое-то время назад приобрели сим-карты, которые у них лежали дома на всякий пожарный случай», – сказал он.

Условия приобретения сим-карт местных операторов «ДНР» и «ЛНР» отличаются. В обеих «республиках» для покупки стартового пакета нужно предъявить документ, удостоверяющий личность и ИНН. В «ДНР» оператор «Феникс» требует подписывать бланк о согласии на обработку персональных данных, а в «ЛНР» есть договор оферты с оператором «Лугаком». Кроме того, в «ДНР» на один паспорт можно приобрести 5 стартовых пакетов.

Но наличие стартового пакета еще не обеспечивает наличие самой связи в «республиках». С 11 января, как в «ДНР» перестал работать Vodafone, резко увеличилась нагрузка на «Феникс», ни программное обеспечение которого, ни станции не выдерживают такого наплыва. Поэтому «республиканская» мобильная связь работает с перебоями, доступна не во всех районах даже Донецка. В «ЛНР» похожая ситуация, из-за чего в «республике» заявили о монтаже нового оборудования.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» не доступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).

С 13 января в «ДНР» абоненты местного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone заявила, что продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по новому тарифу «Смартфон Стандарт» в 3 грн в день. Позже оператор заявил, что рассматривает вопрос перерасчета средств за период, когда отсутствовала связь.

15 января Vodafone сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Для проведения ремонтных работ компании необходим месяц. Позже представитель оператора Виктория Рубан заявила, что восстановить связь Vodafone компания готова в течение светового дня. В «ДНР» заявили, что связь отсутствует из-за повреждений на украинской стороне, а украинская сторона обвинила «ДНР» в отказе предоставить гарантии безопасности на проведение ремонтных работ. В «ЛНР» ремонтные работы на поврежденном участке кабеля Vodafone велись 17 и 18 января.

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