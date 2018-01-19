Подходы и пути решения проблем по Крыму и Донбассу должны быть разные, – Кравчук. Новости

Закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», принятый в Верховной Раде 18 января, определяет направление украинской политики на Донбассе, которая должна отличаться от политики по Крыму. Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
«Все вместе решить невозможно. Крым – это особая территория для России. Никто не отрицает, что это составная часть Украины, но Россия не признает этого, даже в недавнем интервью Лаврова, министра иностранных дел РФ, было сказано, что территориальная целостность Украины теперь признается после аннексии Крыма. Они делят Крым и Донбасс», – говорит он.
По его словам, Украина должна учитывать разные ситуации в Крыму и на Донбассе при принятии своего законодательства. «Крым для них – уже часть российской территории, и они это приняли в своих федеральных законах, и мы должны это учитывать при принятии своих законов. Мы не можем не считаться с этим. Даже если этот референдум оценивать, как проведение багнета – все равно нужно оценить. На Донбассе другая ситуация», – считает Кравчук.
Первый президент Украины добавил, что в связи с разными ситуациями и подходы в возвращении территории должны быть разными. «Я думаю, нужно разделить это все. Не потому, что там идет война и убивают, а потому что здесь должны быть разные подходы, разные категории, разные оценки и разные законодательные формулировки», – сказал он.
Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Согласно документу, неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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